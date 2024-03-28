Трансформация старого «Боинга» в уютный дом над озером

Четверть века назад американка Джо Энн Ассери купила списанный самолет «Боинг-727». Ей понадобились долгие месяцы, буйная фантазия и десятки тысяч долларов, чтобы превратить его в шикарную виллу на озере.
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