Посмотрели состав? Совет якобы на общественных началах полностью сформирован администрацией. И все роли распределены.
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Посмотрели состав? Совет якобы на общественных началах полностью сформирован администрацией. И все роли распределены.