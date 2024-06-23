Система ПВО уничтожила три снаряда Vampire над Белгородской областью

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько Система противовоздушной обороны 23 июня уничтожила три снаряда реактивной системы залпового огня чешского производства Vampire над Белгородской областью, сообщили в министерстве обороны России.
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