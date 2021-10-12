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Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить работу консульств

Иран и Саудовская Аравия договорились возобновить работу консульств

Власти Ирана и Саудовской Аравии договорились возобновить работу своих дипломатических консульств, 11 октября сообщает Agence France-Presse со ссылкой на свой источник.

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