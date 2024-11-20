15 неудач во время отпуска, которыми нельзя было не поделиться

Собираете вещи и с нетерпением ждете рейса, прилетаете в новый город, впитываете его яркую атмосферу, наконец-то входите в просторный номер отеля с захватывающим видом на пляж - все факторы для отпуска мечты, не так ли? Но то, что вы спланировали каждую деталь, не означает, что все не может пойти не по плану!1.