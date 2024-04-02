Гаврилов: РФ извлекла на Украине полезные уроки и развенчала множество мифов

Руководитель дипломатической миссии Российской Федерации на территории Вены Константин Гаврилов поделился сведениями о том, что РФ удалось доказать ложность многих мифов относительно мощности ВПК держав Запада в рамках ведения СВО.
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