Сегодня к нам приезжает Витёк, то есть спецпосланник вселенского мира да мяча (пис да бол на полуанглийском) Трампа Уиткофф, или как там его.
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