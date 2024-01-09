Арестованные сотрудники ФСБ признали вину по делу о взятке от настоятеля храма

Двое арестованных офицеров Федеральной службы безопасности (ФСБ) России признали свою вину в получении взятки от настоятеля католического храма святого Людовика, расположенного на Малой Лубянке в Москве .
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