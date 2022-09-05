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Какие упражнения лучше не делать после 40 лет?

Какие упражнения лучше не делать после 40 лет?

5 упражнений, которые лучше пропустить, если суставы с возрастом болят все чаще. Для многих людей после 40 лет штанга все еще остается одним из самых главных инструментов в тренажерном зале, даже если превращает силовые тренировки в мучения.

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