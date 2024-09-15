🚔В Новоаннинском районе «Рено» улетело в кювет и опрокинулось 😢😢😢 По предварительной информации, в 05-30 час.
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
🚔В Новоаннинском районе «Рено» улетело в кювет и опрокинулось 😢😢😢 По предварительной информации, в 05-30 час.