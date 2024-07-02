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Кабмин одобрил идею о передаче данных о военнообязанных работниках через реестр

Кабмин одобрил идею о передаче данных о военнообязанных работниках через реестр

В целях передачи этих сведений кадровики могут воспользоваться порталом "Госуслуги".Работодатели в России смогут использовать реестр воинского учёта для передачи сведений о своих военнообязанных сотрудниках в военкоматы страны.

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