Рейтинг WTA. Касаткина стала №11, Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20, Фернандес – в топ-50

Чемпионка Чжэнчжоу Циньвэнь Чжэн вернулась в топ-20. WTA Singles Rankings Положение на 16 октября 2023 Место Теннисистка (страна) Очки 1 (1) Арина Соболенко (Беларусь) 9480 2 (2) Ига Швентек (Польша) 8890 3 (3) Коко Гауфф (США) 6455 4 (4) Джессика Пегула (США) 5955 5 (5) Елена Рыбакина (Казахстан) 5870 6 (6) Мария Саккари (Греция) 4475 7 (7) Онс Жабер (Тунис) 4150 8 (8) Маркета Вондроушова (Чехия) 3839 9 (9) Каролина Мухова (Чехия) 3664 10 (10) Каролин Гарсия (Франция) 3450 11 (12) Дарья Касаткина (Россия) 2915 13 (18) Барбора Крейчикова (Чехия) 2775 17 (16) Людмила Самсонова (Россия) 2595 18 (17) Вероника Кудерметова (Россия) 2550 19 (24) Циньвэнь Чжэн (Китай) 2275 22 (22) Екатерина Александрова (Россия) 2035 28 (27) Анастасия Потапова (Россия) 1588 43 (60) Лейла Фернандес (Канада) 1245 47 (33) Даниэль Коллинс (США) 1192 49 (50) Мирра Андреева (Россия) 1128 52 (37) Анна Блинкова (Россия) 1298 58 (61) Анастасия Павлюченкова (Россия) 1044 60 (85) Катерина Синякова (Чехия) 968 68 (67) Элина Аванесян (Россия) 933 72 (66) Диана Шнайдер (Россия) 915 83 (83) Анна Калинская (Россия) 821 84 (84) Камилла Рахимова (Россия) 818 Подписывайтесь на наш телеграм о теннисе.
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