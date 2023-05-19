Новый пакет санкций США против России включит 300 компаний, лиц, самолетов и судов

США введут новый пакет антироссийских санкций. В него включат экспортные ограничения в отношении 70 предприятий, рестрикции против 300 компаний, судов, самолетов и отдельных лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.
США введут новый пакет антироссийских санкций. В него включат экспортные ограничения в отношении 70 предприятий, рестрикции против 300 компаний, судов, самолетов и отдельных лиц, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя Белого дома.
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