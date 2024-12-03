ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Надо чётко понимать, что таких вокруг нас миллионы. В наших городах, в наших дворах, в наших школах. И все они единомышленники Фаруха. Все. До единого. Просто некоторым ещё не объяснили нормально необходимость резать кафиров. Но обязательно объяснят

Надо чётко понимать, что таких вокруг нас миллионы. В наших городах, в наших дворах, в наших школах. И все они единомышленники Фаруха. Все. До единого. Просто некоторым ещё не объяснили нормально необходимость резать кафиров. Но обязательно объяснят

Личный блог инструктора Группы Вагнера "Брест", офицера запаса Спецназа ВВ МВД РБ. Боевой опыт ДНР, Сирия, Судан, Ливия, СВО.

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Комментарии
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СМ
Сергей Медведев
Да,именно так!Раньше эта публика ехала в Россию поодиночке или небольшими группами.Сейчас же им как будто дали отмашку откуда-то сверху,повалили они в Россию вместе со своими жёнами и малолетними детьми.Только ведь &quot;Сколько волка  не корми-домашней собакой он  не станет.&quot;Нужно радикально менять миграционную политику,иначе ихние диаспоры начнут диктовать условия как во внешней,так и во внутренней политике.Может дойти до абсурда:эти потомки басмачей потребуют создания молельных комнат как в школах России,так и в ВУЗах пока ещё нашей страны.
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3 час.
Евгений Мангуш
После поездки ВВП в Казахстан, мне кажется, что они ринутся в Россию с удвоенной энергией.
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49 мин.
Евгений Мангуш
Да, статья сама по себе страшная. Судя по некоторым данным, Асад ещё тот гусь. Поэтому сирийцы его не очень поддерживают.А что там его брат вытворяет.Он, похоже, главный враг Сирии. А Асад помчался в Москву , не дожидаясь приезда ВВП из Казахстана, так спешил, просить защиты, т.е. армии. *-
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41 мин.

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