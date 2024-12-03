Надо чётко понимать, что таких вокруг нас миллионы. В наших городах, в наших дворах, в наших школах. И все они единомышленники Фаруха. Все. До единого. Просто некоторым ещё не объяснили нормально необходимость резать кафиров. Но обязательно объяснят

СМ Сергей Медведев Да,именно так!Раньше эта публика ехала в Россию поодиночке или небольшими группами.Сейчас же им как будто дали отмашку откуда-то сверху,повалили они в Россию вместе со своими жёнами и малолетними детьми.Только ведь "Сколько волка не корми-домашней собакой он не станет."Нужно радикально менять миграционную политику,иначе ихние диаспоры начнут диктовать условия как во внешней,так и во внутренней политике.Может дойти до абсурда:эти потомки басмачей потребуют создания молельных комнат как в школах России,так и в ВУЗах пока ещё нашей страны.

Евгений Мангуш После поездки ВВП в Казахстан, мне кажется, что они ринутся в Россию с удвоенной энергией.