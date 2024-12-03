Надо чётко понимать, что таких вокруг нас миллионы. В наших городах, в наших дворах, в наших школах. И все они единомышленники Фаруха. Все. До единого. Просто некоторым ещё не объяснили нормально необходимость резать кафиров. Но обязательно объяснят

Личный блог инструктора Группы Вагнера "Брест", офицера запаса Спецназа ВВ МВД РБ. Боевой опыт ДНР, Сирия, Судан, Ливия, СВО.
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