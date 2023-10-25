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Порты Астрахань и Оля могут стать пунктами пропуска для импортного алкоголя

Порты Астрахань и Оля могут стать пунктами пропуска для импортного алкоголя

Порты Астрахань и Оля могут включить в перечень пунктов пропуска для импорта алкоголя морским путем. На данный момент соответствующий проект проходит процедуру согласования, сообщил губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин в беседе с корреспондентами ТАСС.

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