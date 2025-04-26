Сегодня отмечают День НОТАРИУСА💐 В Новоаннинском работает два нотариуса: Ермилова Наталия Николаевна и Ушаков Андрей Юрьевич.
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Сегодня отмечают День НОТАРИУСА💐 В Новоаннинском работает два нотариуса: Ермилова Наталия Николаевна и Ушаков Андрей Юрьевич.