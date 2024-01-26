Ансамбль из Алексеевского стал лауреатом международного фестиваля-конкурса

Ансамбль «Мелодия» из Алексеевского района принял участие в международном многожанровом фестивале-конкурсе «Капля Славы», который прошёл 13 января в концертном зале Военно-воздушных сил Министерства обороны РФ.
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