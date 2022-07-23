British Open 2022. Результаты, турнирная таблица

﻿26 сентября — 2 октября, Бритиш Опен 2022 (Открытый чемпионат Британии) (рейтинговый), Marshall Arena, Милтон-Кейнс, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Марк Уильямс British Open 2022 Все новости и результаты British Open 2022 Квалификация British Open 2022 Турнирная сетка: 1/16 финала 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 7 фреймов (до 4-х побед) 9 фреймов (до 5-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Голосование — кто займет первое место?: Призовой фонд British Open 2022: Призовой фонд Бритиш Опен 2022 Общий призовой фонд 470 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 100 000Финалист — £ 45 000 Полуфиналисты — £ 20 000 Четвертьфиналисты — £ 12 000 Участники 1/8 финала — £ 7 000 Участники 1/16 финала — £ 5 000 Участники второго раунда — £ 3 000 [свернуть] Сенчури брейки British Open 2022: Cотенные серии Бритиш Опен 2022 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: Вторая сессия: Полуфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Четвертьфинал Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/8 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён 1/16 финала Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Первый раунд Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Будет определён (-) Будет определён Квалификация 9-14 августа 2022, квалификация British Open (открытого Чемпионата Британии) 2022 по снукеру, Robin Park Leisure Centre, Уиган, Англия, Великобритания Сенчури брейки квалификации British Open 2022: Cотенные серии квалификации Бритиш Опен 2022 по снукеру [свернуть] Первый квалификационный раунд Марк Аллен (-) Стюарт Кэррингтон Александр Урсенбахер (-) Ронни О’Салливан Энтони Хэмилтон (-) Джимми Уайт Сяо Годун (-) Дэвид Лилли Джек Джонс (-) Эндрю Паджетт Рики Уолден (-) Марк Селби Эллиот Слессор (-) Шон О’Салливан Зак Сурети (-) Росс Муир Питер Лайнс (-) Роберт Милкинс Майкл Джадж (-) Крейг Стедмэн Lee Chun Wai Andy (-) Барри Пинчес Фрэйзер Патрик (-) Алфи Бёрден Майкл Уайт (-) Ноппон Саенгхам Фергал О’Брайен (-) Chang Bingyu Мэттью Стивенс (-) Стивен Магуайр Фань Чжэнъи (-) Джейми Кларк Джон Эстли (-) Род Лоулер Peng Yisong (-) Dylan Emery Дуэн Джонс (-) Барри Хокинс Марк Джойс (-) Asjad Iqbal Цао Юпен (-) Марко Фу Бен Уолластон (-) Джеймс Кэхилл Джо О’Коннор (-) Крис Уокелин Джейми О’Нилл (-) Дэвид Грэйс Шон Мерфи (-) Гэри Уилсон Jenson Kendrick (-) Чжоу Юэлун Марк Кинг (-) Люй Хаотянь Том Форд (-) Митчелл Мэнн Марк Дэвис (-) Кайрен Уилсон Джерард Грин (-) Сандерсон Лам Дэвид Гилберт (-) Аарон Хилл Хаммад Миах (-) Аллистер Картер Чжан Цзянькан (-) Рианн Эванс Джо Перри (-) Хоссейн Вафаей Айюри Лян Веньбо (-) Дин Янг Адам Даффи (-) Иан Бернс Rebecca Kenna (-) Райан Дэй Джейми Джонс (-) Скотт Дональдсон Энтони МакГилл (-) У Ицзэ Юань Сыцзюнь (-) Anton Kazakov Нг Он Йи (-) Кен Доэрти Доминик Дэйл (-) Джек Лисовски Тянь Пэнфэй (-) Сэм Крэйги Julien Leclercq (-) Muhammad Asif Мэттью Селт (-) Лу Нин Джадд Трамп (-) Si Jiahui Pang Junxu (-) Джордан Браун Тепчайа Ун-Ну (-) Мартин Гулд Аллан Тэйлор (-) Лукас Клекерс Джимми Робертсон (-) Луис Хиткоут Ryan Thomerson (-) Ben Mertens Дин Джуньху (-) Оливер Лайнс Янь Бинтао (-) Оливер Браун Bai Langning (-) Чжао Синьтун Himanshu Dinesh Jain (-) Сюй Сы Nutcharut Wongharuthai (-) Чэнь Цзыфань Стивен Хендри (-) Анда Чжан Энди Хикс (-) Джон Хиггинс Лэй Пэйфань (-) Стюарт Бинхэм Эшли Хагилл (-) Робби Уильямс Марк Уильямс (-) Andres Petrov Zhao Jianbo (-) Джексон Пейдж Грэм Дотт (-) Лука Бресель Лайем Хайфилд (-) Ли Хан Поделиться с друзьями:.