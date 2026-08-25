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Царьград

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В Кабардинке мигрантки незаконно плели африканские косы

В Кабардинке мигрантки незаконно плели африканские косы

Силовики пресекли деятельность нелегального салона красоты. В курортном поселке Кабардинка (Краснодарский край) сотрудники полиции выявили и пресекли незаконную деятельность по оказанию парикмахерских услуг, организованную приезжими из Африки.

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