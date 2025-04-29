БлокнотРУ Мужчина осмелился указать гостям города на правила приличия в общественном транспорте, за что был жестко наказан В общественном транспорте Самары мигранты напали на пенсионера за сделанное им замечание, сообщает «Блокнот Самара» 28 апреля.
«Деда не трогайте!»: в самарской маршрутке пьяные мигранты избили пенсионера за замечание
Комментарии
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Alex Nемо
Главное чтобы не получилось как в Череповце https://diletant-ik.mirtesen.ru/blog/43366558891/V-CHerepovtse-na-2-goda-posadili-mnogodetnogo-ottsa-raskidavsheg?utm_referrer=mirtesen.ru
В Череповце на 2 года посадили многодетного отца, раскидавшего буянивших на улице армян. Россия депортирует участника СВО - справедливость по-российски
Театр абсурда - МирТесен
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1 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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1 час.
Леонид Руси
Специалиста тоже можно посадить... На зоне тоже руки нужны... Да и штраф выписать можно...Или государству деньги уже не нужны?
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1 час.
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