Кабаева поздравила Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной РФ

t.me/Художественная гимнастика / Небесная грация / Sky Grace Олимпийская чемпионка, президент Международной Ассоциации клубов "Небесная грация" Алина Кабаева поздравила Татьяну Сергаеву с назначением на пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике.
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