В Ивановской области иномарка влетела во встречную «Газель»

Авария произошла утром на трассе «Золотое кольцо», водитель Mitsubishi получил травмы.В пятницу, 28 августа, около 7:00 на 134-м километре трассы Р-132 «Золотое кольцо» в Фурмановском районе произошло ДТП.
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