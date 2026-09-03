Лавров заявил, что Россия не будет просить Европу отменить санкции

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров выступил на сессии «Дипломатия правды» в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ), где заявил, что Россия не будет просить Европу отменить санкционные ограничения.
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