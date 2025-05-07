Новак: «Снижение тарифов — вот настоящий подарок народу, а не кредиты»

Депутат от Блока коммунистов и социалистов (БКС) Григорий Новак раскритиковал подход властей к распределению бюджетных средств, заявив, что выделенные в рамках инициативы Buget Plus 1,9 миллиарда леев — это не помощь гражданам, а долговая ловушка.