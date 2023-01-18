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NBC: из-за произошедшей в столице стрельбы один человек погиб, двое пострадали

NBC: из-за произошедшей в столице стрельбы один человек погиб, двое пострадали

В столице Соединенных Штатов, Вашингтоне произошла стрельба. В результате случившегося один человек погиб, двое, в числе которых пятнадцатилетний подросток, пострадали.

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