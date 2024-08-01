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Назван срок первого применения F-16 Украиной

Назван срок первого применения F-16 Украиной

Украина может применить первые самолеты F-16 на поле боя через месяц после получения, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов.

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