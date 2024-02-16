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Reuters: РФ разрабатывает устройства на ядерной энергии, способные глушить спутники

Reuters: РФ разрабатывает устройства на ядерной энергии, способные глушить спутники

Как заявили аналитики Reuters, «угроза нацбезопасности США», о которой недавно заявила американская разведка, — это не ядерное оружие в космосе, а оружие космического базирования, разрабатываемое Россией.

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