"До Запорожья — 30 км": Россия готовит сокрушительный удар. На очереди — Одесса и Николаев

КОЛЛАЖ ЦАРЬГРАДА 37,6K прочтений Вчера После того как русская армия освободила Угледар, значительная часть украинских войск, сумевших выжить и выйти из окружения, ушли на север в сторону Богоявленки, а остальные, в том числе и гарнизон населённого пункта Золотая Нива, отошли в Великую Новосёлку.