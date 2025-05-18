Майка Монро заменит Маргарет Куолли в хорроре “Викторианская психопатка”Майка Монро, известная по нашумевшему “Собирателю душ” и современной классике ужасов “Оно приходит за тобой”, сыграет в фильме “Викторианская психопатка” режиссёра Закари Уигона (“Стоп-слово”).
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