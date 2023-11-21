Три израильских банка сегрегировали активы россиян после требования Euroclear

РИАМО - 21 ноя. Тройка крупнейших израильских банков сегрегировала активы россиян после соответствующего требования от европейского депозитария Euroclear, сообщает Forbes со ссылкой на слова основателя инвестиционно-консалтинговой компании SmartGen Марка Ойгмана.
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