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Петербургский дневник

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В Госдуму внесли проект о реальном сроке заключения за незаконную регистрацию ИП

В Госдуму внесли проект о реальном сроке заключения за незаконную регистрацию ИП

Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, документ доступен в думской электронной базе.

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