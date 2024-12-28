В Госдуму внесли проект о реальном сроке заключения за незаконную регистрацию ИП

Нарушителям может грозить до 5 лет лишения свободы Правительство России внесло в Государственную думу законопроект о введении уголовной ответственности до 5 лет лишения свободы за незаконную регистрацию физлиц в качестве индивидуальных предпринимателей, документ доступен в думской электронной базе.