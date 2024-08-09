Открывать вклад или ждать продолжения роста ставок: отвечает эксперт

Ставки по вкладам на данный момент находятся у максимальных значений — однако, если вкладчик хочет подождать нового решения ЦБ, можно воспользоваться накопительным счетом, рассказывает главный аналитик Банки.
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