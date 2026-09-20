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Российские военные уничтожили бронемашину «Козак» ВСУ под Славянском

Российские военные уничтожили бронемашину «Козак» ВСУ под Славянском

Бойцы Южной группировки войск уничтожили боевую бронированную машину (ББМ) «Козак» с личным составом Вооруженных сил Украины (ВСУ) на славянском направлении.

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