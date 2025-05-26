Трамп отложил введение 50%-х пошлин на товары из ЕС до 9 июля

США отложат введение пошлин в 50% на товары из ЕС до 9 июля, сообщил Трамп. По словам президента США, он созвонился с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, которая попросила его перенести срок введения пошлин, на что он и согласился.