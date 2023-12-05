Экс-министр Улюкаев расхвалил тюрьму и заявил, что она очень полезна для здоровья

В местах лишения свободы он похудел на 20 килограммБывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, отбывший около 5,5 года в колонии в Тверской области по делу о коррупции, в интервью журналистке Екатерине Гордеевой (признана в РФ иноагентом) заявил, что лишение свободы положительно сказалось на его физическом самочувствии.
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