В следственном изоляторе Ростова-на-Дону сработала пожарная сигнализация

В СИЗО №1 Ростова-на-Дону сработала пожарная сигнализация. После прибытия пожарных выяснилось, что это было короткое замыкание распределительного щита без последующего возгорания в административном здании.
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