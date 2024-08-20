Пассажир авиарейса «Уфа – Когалым» осужден за шутку о бомбе в рюкзаке

Пассажир авиарейса «Уфа – Когалым», пошутивший о бомбе в своем рюкзаке, был признан виновным в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, совершенном из хулиганских побуждений, на борту самолета (часть 1 статьи 207 УК РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии