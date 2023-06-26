Несекретные материалы

14 074 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • zygmund nedialkow
    Капкан.Чеканя каждое слово
  • Галина Чужая
    Пригожина всё таки   на всю эту  бучу кто-то подбил и постоянно поддерживал в  состоянии стресса.  И он действительно...С Путиным нельзя ...
  • Петр Паринов
    В России более 30 лет капитализм, поэтому власть обслуживает в первую очередь интересы крупного капитала и олигархов,...Президент спешить...

Почему Путин не отправил в отставку Шойгу и Герасимова?

Почему Путин не отправил в отставку Шойгу и Герасимова?

Народ ждал обращение президента и многие надеялись что будет объявлена отставка Шойгу. Ребята, вы, правда, думаете, что президент после попытки военного путча, по требованию террористов кого-то уволит?Какой тогда он Президент? Я уверен, что Путин, мягко говоря, недоволен работой Шойгу - как минимум, из-за того, что, именно, провалы МО на начальном этапе привели к тому, что дырки затыкали частной военной компанией, дав ей все виды вооружений - от танков до самолетов и систем противовоздушной обороны, а также беспринципные полномочия по набору зеков и их амнистирования.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх