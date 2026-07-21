Песков: кабмин на связи с Wildberries после удара БПЛА

Двадцать первого июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство поддерживает связь с компанией Wildberries после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на складские помещения организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии