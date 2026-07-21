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Песков: кабмин на связи с Wildberries после удара БПЛА

Песков: кабмин на связи с Wildberries после удара БПЛА

Двадцать первого июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство поддерживает связь с компанией Wildberries после атаки украинских беспилотных летательных аппаратов на складские помещения организации.

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