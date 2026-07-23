Максим Сутормин перечислил признаки, требующие вызова скорой помощи

Невролог Максим Сутормин рассказал в эфире «Радио 1» о симптомах, требующих немедленного обращения за медицинской помощью, таких как асимметрия лица и нарушение речи, которые могут сигнализировать об инсульте.
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