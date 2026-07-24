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Международный уголовный суд отстранил прокурора, выдавшего ордер на арест российского лидера

Генеральный прокурор Международного уголовного суда (МУС), ответственным за выпуск ордера на арест российского президента и других российских граждан, был отстранён от своих обязанностей после дисциплинарного расследования.

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