Canon или Nikon: Какой фотоаппарат выбрать для идеальных снимков?

Каждый, кто задумывается о том какой фотоаппарат купить в москве, сталкивается с вечной дилеммой: Canon или Nikon? Эти два гиганта фотоиндустрии давно занимают лидирующие позиции и предлагают решения как для новичков, так и для профессионалов.
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