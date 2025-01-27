Canon или Nikon: Какой фотоаппарат выбрать для идеальных снимков?

Каждый, кто задумывается о том какой фотоаппарат купить в москве, сталкивается с вечной дилеммой: Canon или Nikon? Эти два гиганта фотоиндустрии давно занимают лидирующие позиции и предлагают решения как для новичков, так и для профессионалов.