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Юмористка Ольга Картункова избегает Маслякова после участия в «Игре» на ТНТ

Юмористка Ольга Картункова избегает Маслякова после участия в «Игре» на ТНТ

Капитан команды КВН «Город Пятигорск» Ольга Картункова рассказала, что избегает встречи с руководителем юмористического проекта Александром Масляковым после участия в телешоу «Игра» на канале ТНТ.

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