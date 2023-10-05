Больше сыров и масла стали производить в Новосибирской области в 2023 году

О развитии молокоперерабатывающей промышленности, а также о мерах господдержки, введенных в целях развития данной отрасли, рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в рамках пресс-тура на предприятие ООО «Тогучинское молоко» в Тогучине.
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