Больше сыров и масла стали производить в Новосибирской области в 2023 году

О развитии молокоперерабатывающей промышленности, а также о мерах господдержки, введенных в целях развития данной отрасли, рассказал первый заместитель министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов в рамках пресс-тура на предприятие ООО «Тогучинское молоко» в Тогучине.