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10 бестактных фраз, которые делают тебя плохим собеседником

10 бестактных фраз, которые делают тебя плохим собеседником

Некоторые фразы могут казаться грубыми, оскорбительными или просто неприятными, даже если изначально мы не закладываем в них такой подтекст.

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Комментарии
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Алекс Сэм
Перечисленны все нормальные фразы ,чтобы быстро завершить не ненужную или неинтересную тебе беседу.
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15 час.
С2
С 21
Так ли уж ненормальны перечисленные фразы, можно сделать вывод только после того, когда нам достаточно известна и другая сторона. Может, все с точностью до наоборот.
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1 час.

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