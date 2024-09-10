Некоторые фразы могут казаться грубыми, оскорбительными или просто неприятными, даже если изначально мы не закладываем в них такой подтекст.
10 бестактных фраз, которые делают тебя плохим собеседником
Комментарии
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Алекс Сэм
Перечисленны все нормальные фразы ,чтобы быстро завершить не ненужную или неинтересную тебе беседу.
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15 час.
С2
С 21
Так ли уж ненормальны перечисленные фразы, можно сделать вывод только после того, когда нам достаточно известна и другая сторона. Может, все с точностью до наоборот.
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1 час.
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