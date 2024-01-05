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Путин поблагодарил социального педагога центра «Росток» из Читы Мингалову

Путин поблагодарил социального педагога центра «Росток» из Читы Мингалову

Русский лидер Владимир Путин объявил официальную благодарность социальному педагогу из Забайкалья.Почетной грамотой наградили заведующую отделением иппотерапии в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Маргариту Мингалову.

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