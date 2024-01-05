Путин поблагодарил социального педагога центра «Росток» из Читы Мингалову

Русский лидер Владимир Путин объявил официальную благодарность социальному педагогу из Забайкалья.Почетной грамотой наградили заведующую отделением иппотерапии в Центре медико-социальной реабилитации инвалидов «Росток» Маргариту Мингалову.
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