Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 977 подписчиков

Чубайса специально выпустили из России? Всё куда хитрее, уверен Ярошенко

Чубайса специально выпустили из России? Всё куда хитрее, уверен Ярошенко

Чубайса специально выпустили из России? Всё куда хитрее, уверен Ярошенко. Как сказал политический эксперт, операция под кодовым названием "Чубайс" изначально была рассчитана на несколько лет с тем, чтобы сначала выдавить его из властных и государственных позиций, ослабить.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх