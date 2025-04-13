Чубайса специально выпустили из России? Всё куда хитрее, уверен Ярошенко. Как сказал политический эксперт, операция под кодовым названием "Чубайс" изначально была рассчитана на несколько лет с тем, чтобы сначала выдавить его из властных и государственных позиций, ослабить.