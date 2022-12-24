Жена Зеленского устроила шоппинг в Париже на 40 тыс долларов – СМИ

В 40 тысяч долларов оценили зарубежные газеты шопинг жены президента Владимира Зеленского в Париже. Во французскую столицу она поехала с официальным визитом, а именно за деньгами для своего благотворительного фонда, поддерживающего украинцев.
В 40 тысяч долларов оценили зарубежные газеты шопинг жены президента Владимира Зеленского в Париже. Во французскую столицу она поехала с официальным визитом, а именно за деньгами для своего благотворительного фонда, поддерживающего украинцев.
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