Певец Navai (Наваи Бакиров) © Арина Антонова/РИА НовостиРэпер Navai (Наваи Бакиров) вправе рассчитывать на проведение концертов в Казахстане, если отсутствует судебное решение о его выдворении из страны и нет действующих миграционных ограничений.