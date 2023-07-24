Увидеть Эльбрус - самую высокую гору в России и в Европе мечтает каждый турист. Многие путешественники ежегодно пытаются покорить вершину пятитысячника.
Увидеть Эльбрус и умереть: страшная тайна горы
Комментарии
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Сергей Нововожилов
В средине 70-х служил в авиаполку ПВО начальником лазарета. С группой пилотов "поднимался" на высоту 6 км. в барокамере. Просто сидел на стуле, не выполняя никакой работы. Небо стало "с овчинку" т.е. поле зрения 2-3 см. остальное - темнота. Так что восхождение на такую высоту, для неподготовленного человека это смертельный риск + холод и пр. "прелести". Не зря поётся в песне "умный в гору не пойдёт".
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