Увидеть Эльбрус и умереть: страшная тайна горы

Сергей Нововожилов

В средине 70-х служил в авиаполку ПВО начальником лазарета. С группой пилотов "поднимался" на высоту 6 км. в барокамере. Просто сидел на стуле, не выполняя никакой работы. Небо стало "с овчинку" т.е. поле зрения 2-3 см. остальное - темнота. Так что восхождение на такую высоту, для неподготовленного человека это смертельный риск + холод и пр. "прелести". Не зря поётся в песне "умный в гору не пойдёт".